Non abbiamola gloria ma abbiamoil cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione vissuta insieme". Lo ha scritto il portiere dell'Inter Andrèin un ...Commenta per primo Andrérompe il silenzio e torna a parlare sui social dopo la sconfitta rimediata in finale di ... Non abbiamola gloria ma abbiamoil cuore di tutti gli interisti.Il portiere dell' Inter, André, dopo la sconfitta nella finale di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City , ha ... Non ci siamo riusciti, ma abbiamoil cuore di tutti gli ...

Onana, toccato il cuore di tutti gli interisti - Lombardia Agenzia ANSA

"Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per quanto difficile possa sembrare che vale sempre la pena combattere, e che l'unica battaglia che si perde è quella che viene abbandonata. (AN ...'Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile'.MILANO (ITALPRESS) - 'Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per ...