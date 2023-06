(Di domenica 11 giugno 2023)ha lanciatonei confronti dell’Inter e dei suoi tifosi all’indomani della finale di Champions League persa col Manchester City ORGOGLIO ? All’indomani della finale di Champions League persa, Andrénon si abbatte. Il portiere dell’Inter mai banale ha postato su Twitter uno di carica e orgoglio verso i suoi compagni ei tifosi: «Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per quanto difficile possa sembrare che vale sempre la pena combattere, e che l’unica battaglia persa è quella che si abbandona. Abbiamo creduto in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non l’abbiamo toccata ma abbiamoildigli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della ...

Onana invia messaggi d'amore: «Toccato cuore di tutti gli interisti!»

Nella serata di Istanbul Onana ha speso alcune parole sul suo futuro, al momento in bilico tra l'Inter e la principale pretendente inglese ...L’Inter si fa trafiggere da un gol di Rodri mentre sembra in grado di poter svoltare la partita, fino a quel momento in parità, ma in almeno tre occasioni è andata vicinissima al gol. E così è Guardio ...