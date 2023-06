Omicidio Meredith | la nuova vita a Viterbo di Rudy Guede | «Faccio il cameriere e sono fidanzato In casa soffoco | mi ricorda il carcere»

(Di domenica 11 giugno 2023) Fu l’unico condannato nel processo per l’diKercher. E dopo 13 anni diè tornato libero. Ora vive a, dove la mattina lavora presso la biblioteca del centro studi criminologici mentre la sera fa ilin un ristorante ed è. Dopo i tanti anni passati in, cerca di tenersi lontano il più possibile da: «In, miil, resto fuori anche se piove». Econtinua a dichiararsi innocente: «Se le mie manimacchiate di sangue è perché ho tentato di salvare. La paura ha preso il sopravvento e ...

Fu l'unico condannato nel processo per l'diKercher . E dopo 13 anni di carcere Rudy Guede è tornato libero. Ora vive a Viterbo, dove la mattina lavora presso la biblioteca del centro studi criminologici mentre la sera fa ...Il primo novembre del 2007Kercher , studentessa inglese, fu trovata senza vita nella casa che condivideva con l'... a 16 anni di carcere per violenza sessuale e concorso in. I giudici ...- - > Leggi Anche Amanda Knox è tornata a Perugia e ha incontrato Sollecito - Fanno la gita che 'saltò' per l'diKercher Leggi Anche Giulia Tramontano, i delitti più famosi degli ...

Omicidio Meredith, Rudy Guede è libero e vive a Viterbo: "Cercai di salvarla. Ora in casa soffoco, mi ricorda… Repubblica Roma

L’omicidio di Meredith Kercher, la giovane studentessa inglese uccisa sedici anni fa a Perugia. Si trovava in Umbria per studiare e costruirsi un futuro, ma ha trovato la morte. Un omicidio che ha ...Unico condannato per la morte della studentessa inglese continua a professarsi innocente. La mattina lavora alla biblioteca del centro studi criminologici, la sera fa il cameriere in un ristorante ...