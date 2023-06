Omicidio Meredith Kercher | libero Rudy Guede | “Ho cercato di salvarla”

(Di domenica 11 giugno 2023) Per l’della studentessa inglesefurono arrestati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, poi assolti in Cassazione una decina di anni dopo, nel 2015. La vicenda risale al primo novembre del 2007, quando il corpo della studentessa inglese fu trovato senza vita nella casa che condivideva con l’americana Amanda Knox. L’unico ad essere condannato è stato l’ivoriano Rufy, il quale ha adesso finito di scontare la propria pena, ricostruendosi una vita nella città di Viterbo. Anzio,Leonardo Muratovic: rinviati a giudizio i tre imputati La nuova vita diA seguito dei fatti, l’unico condannato è stato l’ivorianoche, dopo la scelta del rito abbreviato, a sedici anni di carcere per ...

