Olimpia Milano-Virtus Bologna | Gara 2 finale playoff LBA | ultime e diretta tv

(Di domenica 11 giugno 2023) La regular season è terminata. Anche iscudetto stanno per abbassare il sipario con gli ultimi appuntamenti che vedranno scendere in campo le due migliori squadre di questa stagione della palla a spicchi nostrana. Chi salirà sul trono della Lega Basket A, massimo campionato italiano della pallacanestro? Le due contendenti hanno tanti argomenti da mettere sul parquet in questa serie che si appresta a far sobbalzare dalle sedie tutti gli appassionati. Da un lato c’è, campione d’Italia in carica e prima classificata nel campionato; dal lato opposto si paleserà, seconda forza del nostro torneo. Le due formazioni hanno giocato contro anche in Europa, avendo partecipato infruttuosamente all’Eurolega basket. Questa sera andrà in scena il match...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Virtus Bologna , sfida valida come gara - 2 della finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket . La serie è iniziata con il botto: in gara - 1, sulla distanza sono emersi i ...scappa via a pochi minuti dalla fine, con la Segafredo che non riesce più a rientrare. Vince l'92 - 82 e si prende gara - 1. Si torna in campo domenica 11 giugno al Mediolanum Forum. ...Primo round alla squadra di Messina, che s'impone 92 - 82. Soddisfatto Messina: 'Da meno otto a più dieci, i ragazzi sono stati bravi. Ora un'altra ...

Per la Finale Scudetto della Serie A di basket 2023 è già tempo di gara-2. A 48 ore di distanza dalla prima partita, Olimpia Milano e Virtus Bologna scendono in campo questa sera ancora al Forum di As ...Dopo il primo successo, il quintetto di Messina prova ad allungare in un Forum ancora una volta sold out. Scariolo a caccia di un colpo esterno prima di portare la serie in Emilia ...