Olimpia Milano | serie scudetto sul 2-0 | Virtus Bologna ancora ko

(Di domenica 11 giugno 2023) Nella finaledel basket l'è avanti 2-0 dopo aver mantenuto inviolato il fattore campo in un incandescente Medionalum Forum da 25mila spettatori in due gare. Dopo la vittoria più netta per 92-82 venerdì in gara 1 stavolta l'Emporio Armani l'ha spuntata al fotofinish per 79-76 sfruttando la freddezza ai liberi di capitan Melli, chirurgico nel fare 2/2 dalla lunetta a 5 secondi dalla fine, punendo unache invece negli ultimi due minuti ha sbagliato 4 liberi su 6 sprecando troppo e finendo punita all'ultima azione. Partita nervosa, conche nel primo tempo va avanti sul 11-16 ma senza mai senza mai allungare, non trovando punti da Belinelli e Teodosic, segnando con i lunghi.si affida al solito Napier, poi ad una striscia da 8 punti di ...

L'batte la Virtus Bologna per 79 - 76 in gara 2 della finale scudetto e conduce 2 - 0 nella serie al meglio delle 7 partite. Partita ricca di emozioni ma rovinata da uno strascico ad alta ...... è questa la sintesi degli interventi in conferenza stampa di Ettore Messina e Sergio Scariolo, che ripartiranno a Bologna sul 2 - 0 per. Queste le parole del coach: "Noi abbiamo ...Un nuovo video del parapiglia tra Teodosic e Hackett e un tifoso dell', che ha coinvolto altri tra spettatori e giocatori della ...

L’Olimpia vince anche gara 2 contro la Virtus ma il risultato sportivo passa in secondo piano per l’episodio avvenuto a fine partita: uno ...Si è conclusa un’incredibile gara-2 delle finali della Serie A di basket e al Forum d’Assago è andata in scena una battaglia equilibratissima, dove nessuna delle due squadre ha saputo chiuderla. Alla ...