Nuovo club dopo la rescissione | De Rossi nerazzurro

Obiettivo individuato, ilrossoblù ha messo gli occhi su Aaron Martin, terzino sinistro ... Martin sarebbe il primocolpo per la nuova stagione del Grifone dopo il riscatto del portiere Josep ...Inizia a prendere forma e consistenza ilMurazzo, che prenderà parte al prossimo campionato di Prima Categoria, dopo il 6° posto nell'ultimo appena concluso. Ildel presidente Prato e del DS Riva, ha confermato una folta schiera ......- Con la finale di Istanbul si aggiorna per l'ultima volta in stagione anche il ranking per. ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Lorenzo Bellantone è il nuovo Club Manager dell'Ardor Lazzate MonzaToday

Inter, Steven Zhang vende la società dopo la finale persa in Champions League contro il Manchester City: il magnate esce allo scoperto ..."Nuovi soci per la Ternana. Spunta una cordata locale", titola il Quotidiano Sportivo. Si valuta la proposta di un gruppo.