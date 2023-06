Nuovo allenatore Salernitana | Iervolino punta anche un illustre ex Napoli?

: Mignani. 2023 - 06 - 11 20:06:26 L'arbitro L'arbitro di Bari - Cagliari sarà Marco ... Una vittoria consegnerebbe a entrambe le squadre la promozione in massima serie, mentre con un...Come cambierà il Napoli con Sousa: l'analisi tattica e le possibili scelte dell'portoghese. Il Napoli è alla ricerca dele Paulo Sousa è uno dei profili individuati da Aurelio De Laurentiis per il post Spalletti. Il tecnico portoghese è legato alla Salernitana che avrebbe già attivato l'opzione di ...Rivolta dei tifosi contro l'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Napoli, nuovo allenatore: De Laurentiis ha incontrato Paulo Sousa Fantacalcio ®

Dopo aver trovato la salvezza con la Salernitana, l’ex commissario tecnico della Polonia potrebbe prendere la pesante eredità di Luciano Spalletti. Il Napoli ha già offerto un contratto di due anni co ...Con Paulo Sousa in orbita Napoli, la Salernitana vaglia le varie ipotesi per un nuovo allenatore. Casting aperti per il presidente Iervolino con alcuni nomi che già sono finiti nella lista dei ...