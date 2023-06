Nuovo allenatore Napoli | Gazzetta rivela | “Hanno già detto sì a De Laurentiis!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 giugno 2023) La questione riguardante ildelcontinua a tenere banco, visto che Luciano Spalletti non siederà sulla panchina azzurra (e su nessun altra panchina) nella prossima stagione. L’edizione odierna delladello Sport fa il punto della situazione,ndo un retroscena su due nomi chegià accettato le avances di De Laurentiis: De LaurentiisEsiste una panchina ideale, su cui sono già seduti Rudi Garcia e Cristophe Galtier. Per ora sono “soltanto” in due, ma presto potrebbe aggiungersi qualcun altro. Sono i due allenatori chegià dato la propria disponibilità ad allenare ilnella prossima stagione. Per loro è stato semplice formulare una risposta favorevole in tempi brevi, visto che ...