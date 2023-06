Novak Djokovice | “Ragazzi | prendetevi il vostro futuro Mi sono creato il mio destino | 23 Slam”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)Djokovic ha vinto il Roland Garros 2023 sconfiggendo Caspar Ruud in un’intensa Finale andata in scena sulla terra rossa di Parigi. Il serbo si è imposto dopo tre set di eccellente fattura e chiudendo i conti con il punteggio di 7-6(1), 6-3, 7-5. Il 36enne ha così conquistato il 23modella sua gloriosa carriera, mettendo il terzo sigillo nella capitale transalpina e confermandosi ai massimi livelli dopo essersi imposto agli Australian Open quattro mesi fa. Il nativo di Belgrado è così diventato l’uomo più vincenti negli, staccando Rafael Nadal di una lunghezza e ora si lancia verso Wimbledon, dove cercherà una nuova magia per provare ad avvicinarsi al GrandeDjokovic ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine dell’incontro, esprimendosi in lingua francese: “Grazie ...