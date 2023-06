Novak Djokovic vince il Roland Garros 2023 e stacca Nadal nella classifica degli Slam

(Di domenica 11 giugno 2023) L’11 giugnosaràstoria.ha sconfittoFinale delil norvegese Casper Ruud (n.4 del ranking) e ha ottenuto il 23°in carriera, scavalcando Rafaeldei pluri-vincitori Major di tutti i tempi. Una vittoria per 7-6 (1) 6-3 7-5quale il serbo ha saputo gestire alla grande le difficoltà del primo set, per poi gestire il tutto nelle restanti frazioni. Numeri impressionanti quelli di, tenuto conto della terza affermazione a Parigi nel percorso agonistico, dopo il 2016 e il 2021, e del ritorno in vetta allamondiale con questo successo. Nel ...

18.31 Tennis:leggenda, 23° Slamentra nelle leggenda del tennis: vince a Parigi il suo 23° Slam, nessuno come lui. Il serbo, 36 anni, si impone in tre con il norvegese Ruud,già finalista un anno fa,battuto da Nadal. ...si spinge dove nessuno nel tennis era arrivato prima: il fuoriclasse serbo ha trionfato nella finale del Roland Garros contro Casper Ruud , vincendo il suo 23esimo Slam in carriera, ...AGI - Con la vittoria di oggi al Roland Garros contro Casper Ruuddiventa il tennista più vincente di tutti i tempi oltre a essere l'uomo dei record. Per il serbo è la vittoria numero 1058 (su 1268 partite) da professionista, quinto nella storia dopo ...

Finale Roland Garros, Djokovic batte Ruud in 3 set: 7-6 6-3 7-5, è lui l'eroe di Parigi Sport Fanpage

La vittoria nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2023 di tennis ha permesso al serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 3, di scalzare dal trono del ranking ATP lo spagnolo Carlos Alc ...Novak Djokovic nella leggenda: il tennista serbo ha vinto il torneo del Roland Garros, stabilendo così il record assoluto di successi in tornei Slam per un tennista: sono 23, uno in più di Nadal.