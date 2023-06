Novak Djokovic scrive un’altra pagina di Storia | a Parigi vince il 23esimo slam | mai nessuno come lui

(Di domenica 11 giugno 2023)un altro pezzo disul ‘Philippe Chatrier’ di, sconfiggendo Casper Ruud e aggiudicandosi per la terza volta – dopo i successi del 2016 e 2021 -, il titolo del Roland Garros. Ma è soprattutto il trionfo che gli permette di superare Rafael Nadal nel computo totale deglivinti in carriera, diventando in questo modo il piùnte di sempre: è il 23° titolo major, mailui. LA CLASSIFICA ALL-TIME AGGIORNATA E a questo punto non può che tornare d’attualità anche un altro traguardo che nel 2021 gli sfuggì per un soffio: il ‘Calendar Grand’, ovvero la possibilità di conquistare le quattro prove più importanti del circuito nello stesso anno solare. Ora “Nole” si ...

Ora è, che continua ad avere una gran prima, a scegliere e decidere la tattica. E finisce 6 - 3 per lui, senza grandi problemi, davanti ad un avversario davvero poco incisivo, senza le ...Due anni dopo l'ultima volta,torna re a Parigi. Il serbo ha vinto il Roland Garros 2023, battendo in finale Casper Ruud con lo score di 7 - 6, 6 - 3, 7 - 5 in 3 ore e 13 minuti di gioco. Un successo che sa di ...Tra i tanti i vip e sportivi che quest'oggi hanno deciso assistere alla sfida trae Casper Ruud , ci sono Zlatan Ibrahimovic , Kylian Mbappé , Tom Brady e anche un altro trio di ...

Record assoluto per il serbo, 36enne, che supera Nadal, fermo a quota 22. E' lui, per ora, il tennista più vincente di sempre nella storia. Il norvegese Ruud, classe 1998, battuto in tre set ...Novak Djokovic trionfa al Roland Garros. La leggenda del tennis e attuale n.3 al mondo si è imposta contro il norvegese Ruud con il risultato di 7-6 6-3 7-5 al termine di un match quasi mai veramente ...