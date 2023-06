“Nostro padre non è un brand Faida tra i figli di Berlinguer e il giornale

(Di domenica 11 giugno 2023) Una lunga lettera, quella firmata dai quattrodi Enrico- Bianca, Maria Stella, Marco e Laura - che esprimono sconcerto e amarezza per l'utilizzo di una foto delusata come promozione dell'uscita in edicola dell'Unità Segui su affaritaliani.it

Tutte le flebo sono già state sospese nei giorni scorsi e il Santosi alimenta con una dieta ... 'Nelmondo - ha aggiunto ancora - non bastano ritocchi e aggiustamenti: solo una grande ...'Certo la memoria storica appartiene a tutti e per noi è motivo di gioia sapere che la vita e l'attività divengano sentite e vissute da quanti gli vogliono ancora bene, ciascuno secondo ...La madre, chiesa e casa e ilche una sera incredibilmente non torna. La ricerca disperata, l'... Paradigmatico in un certo senso di tutto questo, in un tempo spostato rispetto alpresente, ...

I figli di Berlinguer: "Nostro padre non è un brand. L’Unità di Sansonetti lo lasci in pace" la Repubblica

"Lo staff medico informa che il decorso post operatorio di Papa Francesco è regolare. Il Santo Padre continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile; ha effettuato fisioterapia respiratoria e ...Ora anche Enzo Maresca si può godere la Champions League vinta dal Manchester City. L’ex centrocampista, oggi collaboratore tecnico di Pep Guardiola, dopo la finale a Istanbul infatti ha appreso della ...