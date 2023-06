“Non voglio più mentire” Nikita Pelizon confessa | la bomba dietro la sua vittoria al GF Vip 7

(Di domenica 11 giugno 2023)e la rivelazione choc sullaal GF Vip 7. L’influencer triestina è riuscita a superare tutti gli altri concorrenti nell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La sua è stata unaper certi versi inattesa al cospetto di gente come Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi che sembravano favoriti alla vigilia. Col tempo, però,è riuscita ad entrare nei cuori dei telespettatori e oggi è uno dei personaggi più richiesti della tv. Recentemente l’abbiamo vista protagonista anche all’Isola dei Famosi dove è andata a dare sostegno all’amica Helena Prestes, apparsa in difficoltà e isolata dal resto del gruppo. La bella influencer si è anche riavvicinata moltissimo all’ex Matteo Diamante. Inoltre pochi giorni fa ha fatto sapere che presto entrerà nel mondo ...

La collaborazione dell'istituto scolasticosi ferma qui: in mattinata sarà presente una troupe ... Alle 17 a cura dell'associazioneVolare e Federazione Italiana Scuole Materne è in programma ......fare i complimenti all'Inter, sono una squadra sensazionale. Immagino cosa provano loro perché ci siamo passati noi due anni fa, ma sono la seconda squadra più forte d'Europa e questoè ...E su cosa si produce qui misoffermare un attimo. L'ingrediente segreto di questo posto è la semplicità.siamo in una pasticceria in centro città e qui, il cliente, desidera cose buone...