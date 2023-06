Non ho più le forze Michela Murgia e il tumore | il drammatico annuncio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023)si ritira, non ha più le. "Sto tornando a casa da quella che era l'ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi", ha annunciato la scrittrice sarda in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Laha bisogno di prendersi una pausa dalla vita pubblica. Nel post, sul treno di ritorno da Torino, dove la scrittrice ha partecipato a un incontro su Fernanda Pivano nell'ambito di Archivissima, insieme all'amica e scrittrice Chiara Tagliaferri, si legge ancora: "Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho lené il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo". E ancora: "Non farò neanche presentazioni di Tre Ciotole", proseguea proposito della sua ultima opera. "Ma Libri ...