NJPW | Ecco quali saranno i gironi del G1 Climax 33

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 giugno 2023) Manca sempre meno alla trentatreesima edizione del G1, il torneo più importante nella scena del Wrestling giapponese. I partecipanti della competizione sono stati svelati in occasione diDominion, l’ultimo pay per view della promotion nipponica. Di recente sono stati resi noti i quattro gruppi che formeranno la fase adel G133. A BLOCK SANADA; Chase Owens; Hikuleo; Ren Narita; Shota Umino; Yota Tsuji; Gabriel Kidd; Kaito Kiyomiya (NOAH) B BLOCK Kazuchika Okada; YOSHI-HASHI; Tanga Loa; El Phantasmo; Taichi; KENTA; Great-O-Khan; Will Ospreay C BLOCK Tomohiro Ishii; Tama Tonga; Mikey Nichols; Shingo Takagi; Eddie Kingston (AEW); Aaron Henare; EVIL; David Finlay D BLOCK Hiroshi Tanahashi; Hirooki Goto; Toru Yano; Tetsuya Naito; Zack Sabre Jr.; Jeff Cobb; Shane ...