Niente fascismo e La Russa | clamoroso | la lezione di Piovani alla sinistra che rosica

(Di domenica 11 giugno 2023) Nicola, proprio sulle colonne de La Stampa, il giornale diretto da Massimo Giannini, che parla sempre di pericolo fascista, dà una belladomanda "Che giudizio dà di Giorgia Meloni?", infatti, il maestro risponde: "Chi vince democraticamente le elezioni, raccogliendo consenso personale, ha il diritto-dovere di governare secondo il proprio programma elettorale e di scegliere i suoi collaboratori, contando su una maggioranza parlamentare robusta". E ancora: "Per vedere i frutti di un governo bisogna aspettare, ci vuole tempo: e allora aspettiamo. (A Roma stiamo fiduciosamente aspettando anche i frutti del lavoro del nuovo sindaco). Io, si sa, ho idee lontanissime da quelle dichiarate dpresidente in carica, ma non è certo la prima volta che ...

di BRUNO TUCCI, antifascismo, non è un antagonismo ormai superato E'una pagina storica tramontata ottanta ... Personalmente non amo perquesto tipo di informazione, a volte si mette la ...... i titoli di Stato comprati dal nonno durante l'epoca del. Valore totale Un miliardo di vecchie lire. Poi la seconda scoperta, ben più amara: ora non valgono più. Protagonista della ...... che suo nonno aveva comprato negli anni del. Il fortunato ritrovamento è avvenuto a Ceccano , in provincia di Frosinone , ma quel piccolo tesoro in realtà non vale più. Il 50enne che ...

Nicola Piovani: “Nel Paese non vedo pericolo fascismo, temo di più la politica degli orecchianti” La Stampa

Titoli di Stato acquistati dal nonno durante il periodo fascista emergono con un valore di un miliardo di lire. Un prezioso tesoro che un operaio di 50 anni di Ceccano, provincia di Frosinone, ha scop ...Lo scrittore, a corto di argomenti, spaccia una vecchia dedica del figlio del comandante Borghese come "prova regina" della collusione tra Marina Militare e le simpatie fasciste ...