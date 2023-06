Nello Buongiorno | chi è il cantante | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 giugno 2023)nasce a Torre Annunziata, il 1º maggio 1946, sotto il segno zodiacale del Toro. Napoletano doc, ha cominciato a 16 anni comedi pianobar e anno dopo anno si è costruito discreta fama nei locali notturni di tutta Europa. Trasferitosi a Positano ha aperto insieme alla famiglia un night club, nel quale si esibiva dal vivo tutte le sere. Qui è avvenuto l’incontro fortunato con Walter Chiari e Vittorio Caprioli che gli affidano la sigla del programma Io te, tu io in onda su Rai. Nel 2020 si è presentato alle blind audition di The Voice Senior, il talent show dedicato ai cantanti over sessanta.si è esibito sulle note del brano “Io Amo”, scritto da Toto Cutugno e portato alla ribalta da Fausto Leali a Sanremo 1987. Fin dalle primissime note tutti e quattro i ...