Navette come carri bestiame. Rientro nel caos dopo la finale

Un anno fa a Parigi si rischiò la tragedia per i tifosi del Liverpool bloccati all'ingresso dello stadio con la folla che premeva e la polizia che li caricava. Quest'anno ladi Champions ha riportato sotto accusa l'Uefa per iltrasporti. Prima la difficoltà di arrivare allo stadio Ataturk, con l'Uefa che raccomandava di usare legratuite che però erano in realtà bus molto scomodi con pochi posti a sedere, in cui i tifosi viaggiavano in piedi e stretti per le due ore necessarie a coprire il lunghissimo tragitto per aggirare il traffico e i blocchi. A chi ha tentato di prendere un taxi sono stati chiesti dai 150 agli 800 euro per corse che di norma non superano i 30 euro. Ma il vero dramma c'è statola partita, quando i tifosi sono stati letteralmente trattati alla stregua di ...