Natalia Paragoni si confida con i follower | ecco la data del parto

Leggi su diredonna

(Di domenica 11 giugno 2023) È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cuidiventerà mamma per la prima volta. L’influencer avrà infatti una bambina frutto dell’amore con Andrea Zelletta, che l’ha scelta nel 2019 quando era tronista di Uomini e donne. Come capitato spesso in questi mesi, la giovane si èta con i suoisu Instagram a cui ha svelato più volte le sue sensazioni. Questa volta la ragazza ha voluto svelare quando potrebbe essere lain cui potrebberire: “Parlandone qua ho capito che il 4 agosto è il termine, poi c’è una settimana ostetrica, anche se il mio ginecologo non me ne ha parlato. Non so, è più una cosa che dicono qua, quindi mi sono sempre chiesta cosa sia”. Nonostante il pancione sia ormai evidente, la futura mamma ha cercato di non ...