Napoli | tutti gli eroi dello scudetto | la stagione di Frank Anguissa

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 11 giugno 2023) Un gigante dal colore elegante dell’ebano, come eleganti sono le movenze in campo del centrocampista camerunense che è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi delZamboè nato il 16 novembre 1995 nella città di Yaoundé. Dal fisico imponente, 184 cm di muscoli, gioca principalmente davanti alla difesa: abile nel recuperare palloni, è dotato di grande corsa e ottima tecnica individuale. Arrivato alil 31 agosto 2021 con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dal Fulham,debutta in Serie A alla terza giornata di campionato, convincendo la dirigenza nel suo cammino azzurro con 30 presenze in partite ufficiali, tanto che il presidente Aurelio De Laurentiis ne annuncia il pagamento del riscatto nell’estate ...