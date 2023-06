Napoli | telefonata tra De Laurentiis e Pioli | la situazione

Paolo Del Genio ha scritto sui social il suo pensiero in merito al casting allenatore varato dal presidente Aurelio De Laurentiis: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...Dunque ladi José Mourinho o la possibilità di giocare la Champions League offerta dal ... Leggi anche Spalletti: 'Italiano poteva essere l'uomo giusto per' Leggi i commenti ...In un momento di nostalgia, Nunzio decide di chiamare Chiara, ma laavrà un risvolto ... Un arrivo improvviso arischia di intralciare i piani di Lara, in partenza con il figlio per ...

Napoli, telefonata De Laurentiis-Manfredi: novità sulla festa scudetto Corriere dello Sport

Era stato il primo a dare Paulo Sousa vicino al Napoli. Poca fa il giornalista toscano Enzo Bucchioni ... che dovrebbe legare il portoghese al club di ADL: "Tutto confermato. La telefonata di Adl a ...Salvatore Carmando compie 80 anni il 29 ottobre. Diego era nato il 30 (17 anni dopo) e su questo avevano cominciato a scherzare ...