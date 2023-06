Napoli | nuovo allenatore | Del Genio | “Troppi nomi | vi dico come stanno realmente le cose”

(Di domenica 11 giugno 2023) Paolo Delsfuma le certezze sulla scelta deldel, sottolineando l’incertezza e la vastità di opzioni possibili.. L’incertezza regna nel mondo del calcio italiano riguardo alla scelta deldel. Paolo Del, noto giornalista ed esperto di tattica, ha recentemente commentato la situazione attraverso i suoi canali social, sottolineando che, nonostante le speculazioni, non ci sono ancora decisioni definitive. “C’è chi dice Sousa, c’è chi dice Galtier, c’è chi dice Garcia. Poi arriva chi dice Mancini. Insomma molti hanno certezze, peccato per loro che, per una lunga serie di ragioni, De Laurentiis non ha ancora deciso e forse, ...

...del Cral della ex Whirlpool didove stamane si è chiusa l' assemblea nazionale di Articolo Uno . Il partito, nato nel 2007, che da oggi si scioglie ufficialmente per confluire nelPd.Però sul salario minimo "vedo maggiore determinazione" nelgruppo dirigente dem. Un'alleanza ... A, Schlein risponde ai cronisti anche su Vicenzo De Luca. "Ci mancherebbe che non ci ...A Senago oggi è dilutto cittadino, dopo i due che erano stati proclamati il giorno del ... morti padre e figlio ESCLUSIVA TGCOM24 Fotogallery - Migranti sequestrano nave turca a: il blitz ...

Del Genio: "Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis non ha ancora deciso! Forse settimana prossima..." CalcioNapoli24

«La destra sta facendo la destra e noi dobbiamo ricominciare a fare la sinistra». È un forte messaggio di unità ed un avvertimento chiaro al governo Meloni quello che ...Aurelio De Laurentiis ha incontrato Paulo Sousa per capire i margini per averlo come nuovo allenatore del Napoli.