Napoli | Migranti sequestrano nave | blitz dei Marò

Leggi su pescarawebtv

(Di domenica 11 giugno 2023)dei corpi speciali della Marina per liberare laturca sequestrata al largo del capoluogo partenopeo. L’operazione delle forze speciali della Marina Militare Italiana è durata pochissimi istanti, è stata un successo, ed è perfettamente riuscita senza nessuna vittima. Un gruppo dinon regolari armati 15 persone, 13 uomini e due donne, era riuscito a prendere il controllo di unabattente bandiera turca che stazionava al largo di. La situazione è apparsa da subito estremamente delicata, e sarebbe anche potuta precipitare, se le forze Speciali della Marina Militare Italiana non fosse intervenuta velocemente, in maniera molto determinata, ma allo stesso tempo prudente, per evitare vittime. I militari italiani hanno subito bloccato una parte del gruppo ...