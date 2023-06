Napoli | Kvaratskhelia in grande forma | il gol con la Georgia è spettacolare

non si ferma. L'attaccante delha risposto alla convocazione della Georgia in vista dei match di qualificazioni europee, ma anche per la partecipazione all'Europeo under 21 che ......alla convocazione in Nazionale Under - 21 e per trascorrere un po' di tempo in famiglia dopo l'anno passato a. Come saprete, in patria è diventato una vera e propria star eè di ...Nessuno come Khvicha. Devastante e determinante per la vittoria dello scudetto del. Il talento georgiano ha concluso il suo primo campionato di Serie A con 12 reti e 10 assist all'attivo . Si tratta ...

Napoli, Kvaratskhelia da record: nessuno come lui in Serie A Corriere dello Sport

L'attaccante azzurro è impegnato con la nazionale georgiana. In allenamento non ha lasciato scampo al compagno di squadra ...Paulo Sousa vicino a diventare il prossimo allenatore del Napoli: scopriamo come cambierebbero con lui i campioni d'Italia e le similitudini con Spalletti.