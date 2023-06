Napoli e l'intrigo Sousa | tra sgarbi e possibili sostituti | ecco le contromosse della Salernitana

(Di domenica 11 giugno 2023) In casaavevano previsto e messo in conto tutto, tanto da aver immediatamente inviato - probabilmente per tutelarsi - all’indizzo...

Tudor: dalla Juve al, la rivelazione in radioAndando un po' in controtendenza con quanto filtrato nelle ultime ore, Nicola Amoruso - nel corso della diretta su 1 Football Club - ha ...E' un complicato, lo risolve Aurelio De Laurentiis , una luce accesa anche di notte sulla propria scrivania, l'elenco (non quello telefonico) a portata di mano e poi un vademecum per ...La storia delle sorellenegli anni è diventata unmediatico - giudiziario. Il Consiglio comunale fu sciolto per mafia. Il sindaco Salvatore Giardina fu costretto a lasciare la fascia ...

Napoli e l'intrigo Sousa: tra sgarbi e possibili sostituti, ecco le ... Calciomercato.com

Tre big del nostro campionato, Napoli, Juve e Milan possono essere coinvolte in un triangolo di mercato: cosa può accadere ...La sessione estiva di calciomercato non è ancora entrata nella sua fase più calda ma già regala interessanti spunti di riflessioni. Ecco l'ultimo annuncio ...