...com'è finita l'avventura del ds Walter Sabatini a Salerno lo scorso anno - ovvero con un... La Salernitana non ha gradito per niente il flirt di Paulo Sousa con ile il presunto ...... Luciano Spalletti ha fornito tanti perché del suoaddio aldopo lo storico scudetto vinto ma non ha detto tutta la verità. Lo ha confessato lui stesso. Al The Coach Experience il ...... Milano, Bologna,), due o tre multe appioppate a favore di telecamere così da far vedere che ... in crescita anche import ed export LA QUESTIONE ECONOMICA E poi c'è l'autogol più, anche ...

Napoli, clamoroso: contatto con Ancelotti! | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

In queste ore però circola forte e chiaro un nuovo nome: quello di Paulo Sousa. Ecco quanto si legge: “Tutto vero: il Napoli pensa a Paulo Sousa Tra i nomi oggetto di interesse da parte del Napoli, fi ...L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un clamoroso retroscena su Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. Continua il casting per la panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De ...