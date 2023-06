(Di domenica 11 giugno 2023) Al momento non si esclude alcuna pista Ilsenza vita di unè statoall’interno di un’abitazione a, in provincia di. Ilpresentava diverseda punta e taglio. Sul posto, in via Torino, sono intervenuti i Carabinieri allertati dal 112, oltre al pm di turno e alla sezione rilievi del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna. Al momento non si esclude alcuna pista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Poco fa a Mariglianella a via Torino 5 i carabinieri sono intervenuti - allertati dal 112 - all'interno di un'abitazione dove hanno rinvenuto a terra il cadavere delGiuseppe Basso. Il corpo presentava diverse ferite da punta e taglio. Sul posto anche il pm di turno e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei Carabinieri di castello di cisterna. Non ...... a Mariglianella, un comune vicino a. I Carabinieri sono intervenuti - allertati dal 112 - all'interno di un'abitazione di via Torino e qui hanno trovato a terra il cadavere del...Il, originario di, ma residente a Terni, è stato investito in pieno ed è stato scaraventato rovinosamente a terra. Subito dopo l'impatto, l'uomo alla guida dell'Audi si è dato alla fuga,...

Napoli, 54enne trovato morto in casa a Mariglianella: ferite sul corpo Adnkronos

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un 54enne è stato trovato all’interno di un’abitazione a Mariglianella, in provincia di Napoli. Il corpo presentava diverse ferite da punta e taglio. Sul posto, in ...un comune vicino a Napoli. I Carabinieri sono intervenuti - allertati dal 112 - all'interno di un'abitazione di via Torino e qui hanno trovato a terra il cadavere del 54enne Giuseppe Basso. Sul posto ...