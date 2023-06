MX2 | Andrea Adamo conquista due podi a Teutschenthal e va in testa al Mondiale!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)si è tinta d’azzurro in questa domenica dedicata al Mondiale 2023 di Motocross. Nella classe MX2,ha ottenuto duenelle due manche che si sono tenute sul tecnico tracciato teutonico, in sella alla KTM. Terzo in gara-1 e secondo in gara-2,ha saputo avere un rendimento eccellente nel corso delle due prove, terminando alle spalle del belga Liam Everts, vittorioso della seconda run e secondo nella prima in sella all’altra KTM., già terzo nella Qualifying Race di ieri, aveva dimostrato grande velocità in un contesto non semplice. Ricco di trappole questo round e il nostro portacolori ha saputo centrare un obiettivo prestigioso. Nella top-5 dell’overall troviamo poi il francese Thibault Benistant (Yamaha), in terza posizione, a precedere ...