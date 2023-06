MOVIOLA – Spezia-Verona | Faraoni con la mano sulla linea di porta | rigore e rosso

(Di domenica 11 giugno 2023) Succede di tutto in, match valevole per lo spareggio salvezza del campionato di Serie A 2022/2023. Il, avanti 3-1, rimane in dieci uomini: su un lancio lungo la palla arriva pericolosamente dentro l’area die prima che finisca inprende la palla con lasalvando di fatto un gol. Orsato non può far altro che espellere il difensore del, dal dischetto Nzola si fa ipnotizzare da Montipo che para ile manda la palla in calcio d’angolo. Si rimane sul 3-1. SportFace.

Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Mapei Stadium,e Verona si affrontano per lo spareggio salvezza della Serie A ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi dain- Verona , spareggio salvezza di Serie A: Arbitro: Daniele Orsato della Sezione di Schio Assistenti: Filippo Meli e Valerio Colarossi. Quarto uomo: Davide Massa Var: Massimiliano ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023:- Verona L'episodio chiave delladel match trae Verona, valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Orsato. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..

Moviola Spezia-Verona: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023 tra Spezia e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023: moviola Spezia-Verona L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Verona, valido per lo spare ...