Mountain bike | Coppa del Mondo Lenzerheide 2023 | terzo posto per Sara Cortinovis tra le under 23

(Di domenica 11 giugno 2023) Domenica che si apre nel migliore dei modi in quel diper l’Italia della. In scena ladel, nella specialità olimpica del cross country:è riuscita in terra elvetica ad agguantare un eccezionale podio tra le23. L’azzurra ha chiuso in terza piazza la prova alle spalle della vincitrice, la danese Sofie Heby Pedersen, e della padrona di casa elvetica Ronja Blöchlinger. L’altra italiana in gara, Lucia Bramati, ha chiuso 29ma, mentre non è partita Gaia Tormena. Nella stessa prova, a livello maschile, successo per il padrone di casa svizzero Dario Lillo. Battuto allo sprint il canadese Carter Woods, mentre la terza posizione è andata al francese Adrien Boichis. Migliore degli italiani è Andreas ...