Mountain bike | a Lenzerheide Schurter fa 34 vittorie in Coppa | vince anche Lecomte Sesto Daniele Braidot

(Di domenica 11 giugno 2023) Non arrivano podi nelle gare più attese, quelle olimpiche del cross-country, per l’Italia nella tappa delladel Mondo diche si è conclusa in quel di(Svizzera). Ad imporsi tra gli uomini è il padrone di casa, l’attesissimo Nino: un successo storico per il campione del mondo, il numero 34 nella competizione, primo di sempre a livello di trionfi. Alle sue spalle il sudafricano Alan Haterly ed il francese Jordan Sarrou. Lucanon è riuscito a ripetere il colpaccio dell’anno scorso. L’azzurro è stato costretto addirittura al ritiro dopo tre giri. A sostenere la famiglia ci ha pensato però il fratello,: ottima gara per lui, che chiude in sesta piazza. Al femminileinvece ...

Limone, inoltre, propone numerosi itinerari escursionistici per il trekking, una via ferrata e svariati percorsi perraggiungibili anche con gli impianti di risalita della Riserva ...E poi nel Parco del Pollino, la più estesa riserva naturale di Italia su itinerari adatti allae alla bici da strada e su un vecchio tracciato ferroviario da Castrovillari a Morano ...Con la disputa della Nosellaridi 33,7 km in una giornata soleggiata è cominciata a Lavarone sull'Alpe Cimbra la 27edizione della 100 Km dei Forti di. Il cuneese che lavora (FFOO) e vive in Val di Fiemme Pietro Dutto ha regolato nettamente Stefano Dal Grande, che lo aveva preceduto nella scorsa edizione al termine di uno sprint al ...

A LENZERHEIDE NINO CON SOSPENSIONI ELETTRONICHE E JOLE CON LA TOP FUEL PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Non arrivano podi nelle gare più attese, quelle olimpiche del cross-country, per l'Italia nella tappa della Coppa del Mondo di mountain bike che si è conclusa in quel di Lenzerheide (Svizzera). Ad imp ...Domenica che si apre nel migliore dei modi in quel di Lenzerheide per l'Italia della mountain bike. In scena la Coppa del Mondo, nella specialità olimpica del cross country: Sara Cortinovis è riuscita ...