Motomondiale | Bagnaia | ' l' emozione più bella mai provata | è stato magico'

(Di domenica 11 giugno 2023) Scarperia, 11 giu. - (Adnkronos) - "Forse è l'piùmai, mi ha impressionato già prima della partenza, sentire i cori e l'inno nazionale èbellissimo, l'invasione a fine gara con quel mare di gente è stata fantastica, fumogeni, bandiere, ètutto". Così Francesco 'Pecco', ai microfoni di Sky Sport, dopo il trionfo nel Gp d'Italia sul circuito del Mugello. "Io ho deciso di andare con la gomma media dietro, per essere più tranquillo a fine gara, mentre sapevo che molti piloti avevano montato la soft. Ho pensato di spingere tanto all'inizio per staccare gli altri, alla fine ci sono riuscito. Martin èmolto bravo ad arrivare fino al termine della gara con la gomma soft. Alla fine ho gestito il gap, ...

Eppure solo fino a ieri sembrava tutto sotto controllo, il pilota romagnolo aveva concluso la gara sprint 2/o in scia alla Ducati ufficiale di Pecco. Ma nonostante questo risultato, Bezzecchi ...Lo spagnolo si è piazzato alle spalle dial Gp d'Italia SCARPERIA (FIRENZE) - "Oggi ho faticato molto di più per tenere il passo di Pecco. Negli ultimi giri 4 giri è stata davvero dura. E' stato un podio fantastico, non vedo l'ora di ...Poi, dopo la premiazione,si e' improvvisato dj facendo ballare tutti i tifosi . 11 giugno 2023

MotoGp Mugello, vince Bagnaia su Ducati. Male Bezzecchi, cadono i Marquez Corriere della Sera

Per Pecco Bagnaia sarebbe stato impossibile chiedere di più al weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato l'asso pigliatutto di un Mugello tornato ad accogliere il grande pubblic ...Il campione del mondo ha firmato pole e vittorie nella Sprint e nella gara lunga, oltre a eguagliare il record di successi in Ducati di Andrea Dovizioso ...