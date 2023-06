Motomondiale | Bagnaia concede il bis al Gp d' Italia | sinfonia Ducati al Mugello

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Scarperia, 11 giu. - (Adnkronos) - Un weekend da incorniciare, perfetto fin da venerdì, se si eccettua il primo turno che l'aveva visto fuori dalla top ten, ma da lì in poi Francesco 'Pecco'ha marcato il territorio, quello del Gran Premio di casa, importante per lui come per la. Il vincitore del 2022 si è confermato dominando: primo in qualifica sabato mattina con il record della pista, primo nella Sprint il pomeriggio, primo in gara domenica. Una prova di forza e di sicurezza disarmante: gestione impeccabile di ogni situazione, anche nel nervosismo del sabato per una prestazione che sembrava tardare, poi la gara veloce condizionata da un improvviso scroscio di pioggia, quindi la corsa della domenica dove ha tenuto a bada Jorge Martin, dimostrando una maturità sportiva e una consapevolezza dei propri mezzi (perfetta la Desmosedici tra ...