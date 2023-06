MotoGP su TV8 | GP Italia 2023 | orario gara in chiaro | programma | diretta e differita

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Il fine settimana del Mugello giunge al proprio apogeo. Quest’oggi la spettacolare pista toscana sarà teatro del Gran Premio d’per la trentatreesima volta. In passato, l’autodromo edificato nel comune di Scarperia e San Piero ospitava l’appuntamento solo occasionalmente. Cionondimeno, ne è diventato il palcoscenico unico a cominciare dagli anni ’90. Lo strano calendario delfa sì che l’evento del nostro Paese rappresenti la ripresa dopo tre weekend di pausa. Dunque, sarà il primo GP dal 14 maggio, giorno in cui Marco Bezzecchi ha trionfato in Francia. Sinora quattro delle cinque affermazioni sono state appannaggio dei centaurini, poiché il ventiquattrenne riminese era già transitato per primo sotto la bandiera a scacchi anche in Argentina. Gli altri due successi sono invece stati artigliati da Francesco Bagnaia, ...