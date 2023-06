MotoGP | PROFETA ROSSO! Francesco Bagnaia fa impazzire un Mugello festante e trionfa nel dominio assoluto Ducati!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Un vero e proprio capolavoro nella terra del Rinascimento.ha vinto il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023, grazie ad una prestazione impeccabile, dal primo all’ultimo metro. Sullo splendido scenario del tracciato delil campione del mondo ha piazzato il bis dopo la Sprint Race di ieri, con una gara “lunga” davvero eccezionale sul fronte del ritmo e della gestione. Dopo ben tre cadute “domenicali” in questo avvio di campionato, oggi “Pecco” non ha fatto prigionieri e ha voluto vincere per dispersione. Il portacolori del team Ducati Factory ha preceduto altre tre moto di Borgo Panigale, dominanti come previsione sulla pista toscana. Sul podio i due piloti del team Pramac, con lo spagnolo Jorge Martin secondo a 1.067 secondi, mentre il francese Johann Zarco ...