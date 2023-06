MotoGP | pagelle GP Italia 2023 | Bagnaia fa la differenza | Quartararo impotente | Marquez non sta in piedi

(Di domenica 11 giugno 2023) Francescodomina la scena nel Gran Premio d’, sesto appuntamento del Mondiale di, e mette a segno un bel colpo anche a livello di classifica generale. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il pilota della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Johann Zarco. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara sulla pista toscana. LEDEL GP D’FRANCESCO(Ducati Factory) 10 e lode: un voto altissimo, il più alto possibile, per il campione del mondo. Tra ieri e oggi non ha sbagliato un colpo. Pole position, vittoria nella Sprint Race, quindi bis nella gara domenicale. Cos’altro chiedere a “Pecco”? Oggi alla partenza si vede affiancato da Jack Miller ma non si scompone, lo ...

