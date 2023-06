MotoGp Mugello | Bagnaia trionfa e allunga nel mondiale

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 giugno 2023) Dominato il Gran Premio d'Italia dalla prima all'ultima curva Francesco ‘Pecco’domina il Gran Premio d’Italia dalla prima all’ultima curva e concede un bis da sogno aldopo il successo nella Sprint del sabato (e il successo del 2022). Il portacolori della Ducatinela +21 su Marco Bezzecchi. Sul podio anche lo spagnolo Jorge Martin e Johann Zarco, quarto Luca Marini che completa il poker per le moto della scuderia di Borgo Panigale. Poi il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró, l’australiano Jack Miller (Ktm) e Bezzecchi (Ducati). Completano la top ten Enea Bastianini (Ducati) e Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha. Cadute per i fratelli Marc e Alex Marquez quando erano in bagarre per le prime posizioni. “Sono davvero felicissimo, un ...