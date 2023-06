MotoGp | Martin Bagnaia al Mugello impressionante

(Di domenica 11 giugno 2023) Lo spagnolo si è piazzato alle spalle dial Gp d'Italia SCARPERIA (FIRENZE) - "Oggi ho faticato molto di più per tenere il passo di Pecco. Negli ultimi giri 4 giri è stata davvero dura. E' stato un podio fantastico, non vedo l'ora di affrontare le prossime gare, questa era difficile". Lo ha

Lo ha dichiarato, Jorge, secondo al termine deldel Mugello. "Ho deciso di correre con la soft. La media non ha funzionato, l'ho provata solo nelle FP1. La gomma ha tenuto 11 giri, poi ......il GP d'Italia indisputato al Mugello. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben quattro moto davanti a tutti. Secondo ha chiuso, a 1067, lo spagnolo Jorge...Sul podio anche lo spagnolo Jorgee Johann Zarco, quarto Luca Marini che completa il poker per le moto della scuderia di Borgo Panigale. Poi il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo ...

MotoGP, GP Italia al Mugello: Bagnaia vince la gara, 2° Martin, 3° Zarco Sky Sport

MotoGP GP Italia Mugello Ducati Pramac - Superba seconda posizione per Jorge Martin nel Gran Premio d'Italia al Mugello, sesto appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Sfruttando la scelta della gomm ...AGI - Pecco Bagnaia (Ducati) ha vinto il GP d'Italia in MotoGP disputato al Mugello. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben quattro moto davanti a tutti. Secondo ha ...