MotoGP | la gag tra Bagnaia e i tifosi | tavola imbandita | grigliata e…hot dog! – VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) Francescoha vinto il GP d’Italia 2023, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito del Mugello. Il ribattezzato Pecco ha dominato la gara in sella alla sua Ducati e ha bissato il successo ottenuto ieri nella Sprint Race, allungando in testa al campionato dove ora vanta 21 punti di margine nei confronti di Marco Bezzecchi. Il Campione del Mondo ha poi inscenato una splendida gag al termine della gara, nello stile del Valentino Rossi dei giorni migliori. Francescosi è fermato nella ghiaia, dove il suo staff ha imbadito una. C’era anche un barbecue ed è stato preparato un hot-dog in un lampo, poi il centauro ha degustato la sfiziosa pietanza ed è stato accolto dal boato del pubblico. A seguire il piemontese è montato nuovamente in sella e si è recato verso il box, abbracciando così i ...

Pecco Bagnaia scatenato in pista al Mugello dopo aver dominato il Gran Premio d'Italia di MotoGp. Il centauro della Ducati dopo il traguardo ha inscenato una gag alla Valentino Rossi: si è fermato con ...