MotoGP Gran Premio Mugello | il risultato della gara

(Di domenica 11 giugno 2023): . IlTorna laad animare il pomeriggio degli appassionatidue ruote. Le Ducati continuano ad essere le migliori in circolazione, con Bezzecchi primo e Zarco secondo. A seguire Binder, Alex Marquez, Aleix Espargaro e Bagnaia. Marquez solo ottavo, Quartararo dodicesimo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'ultima tappa del nuovo format della2023 è la tradizionale gara domenicale delPremio d'Italia, che partirà alle 14:00. Al Mugello, teatro della sesta contesa iridata del 2023, ...Adesso il mondiale entra nel vivo, con altre duepremi di fila, Germania e Olanda. Prima della lunga sosta estiva la classifica inizierà ad avere una forma più attendibile. Intanto Arbolino si ...SEGUI LA GARA IN DIRETTA Tutto ilPremio d'Italia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, con la gara in chiaro su TV8. Sportface.

MotoGP, orari e dove vedere il GP Mugello Sky Sport

MotoGP Gp Mugello Gresini Racing – Fabio di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Italia, sesta tappa del Motomondiale 2023, in 14esima posizione. Un sabato in sordina per Fabio Di ...MotoGP Gp Mugello Gresini Racing – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Italia, sesta tappa del Motomondiale 2023, con il 13esimo tempo. Alex Marquez brillante questa ...