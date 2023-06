MotoGP GP Italia Mugello 2023 | risultati e ordine di arrivo | Bagnaia padrone del Mugello

(Di domenica 11 giugno 2023) Ie l’didel Gran Premio didi, sesta prova del Motomondiale. Peccodomina sulla pista del, partendo dalla pole position e mantenendo la prima posizione dalla prima all’ultima curva dopo i 23 giri effettuati. Sempre in controllo il pilota della Ducati, che già dai primi giri è andato via insieme a Jorge Martin. Poi la gomma soft scelta dal pilota spagnolo ha iniziato a performare meno nella fase finale e il campione iridato in carica ha potuto aumentare e gestire il vantaggio fino all’. Martin riesce nella conquista della seconda piazza, mentre sul terzo gradino del podio ci sale Johan Zarco davanti al nostro ottimo Luca Marini. Cadono i due fratelli ...

MUGELLO - Il Gran Premio d', valido come sesta tappa del mondiale 2023 di, ha visto la vittoria di Francesco Bagnaia ...Sono stati ben 135.670 gli spettatori nell'intero weekend del Gran Premio d'al Mugello. Il venerdì delle prove libere è stato seguito da 18.403 appassionati, nella giornata di sabato sono saliti a 39.346, mentre per assistere alle gare della domenica sono accorsi in 77.Presente al Mugello in occasione del GP d'2023 di, il ministro dello Sport, Andrea Abodi , ha parlato ai microfoni di Sky : ' Ora capisco il delirio di 120mila tifosi, non è solo divertimento puro ma vera passione , uno ...

LIVE MotoGP, GP Italia 2023 in DIRETTA: Bagnaia prova l'allungo su Martin, anonimo Bezzecchi OA Sport

Un grande Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia valido per il Mondiale della MotoGp. Partito dalla pole position, il campione del Mondo ...MOTOGP - Un perfetto Francesco Bagnaia domina la corsa domenicale del Gran Premio d'Italia. Dopo la vittoria della sprint, Pecco si ripete nella corsa vera ...