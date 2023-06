MotoGP GP Italia Mugello 2023 | Morbidelli | “Gara divertente”

... Marco Bezzecchi non è andato oltre l'ottavo posto nel Gran Premio d'sulla pista del Mugello . Una giornata faticosa per il ducatista Mooney VR46 , che ne ha parlato così a Sky Sport: "...Ai microfoni di Sky, Marc Marquez si è così espresso dopo la fine del GP d'2023 al Mugello. 'La mia uscita Errore mio perchè sono andato lungo. Questo succede quando corri con quello che hai. Guido troppo al limite. Vincere in Germania Si può ma non risolveremmo ...Delusione sul volto di Marco Bezzecchi nel Gp d'al Mugello . Il pilota della Ducati ha chiuso ottavo non disputando quello che evidentemente aveva in mente di fare. Nel post gara sono arrivate le sue parole in cui ha fatto trapelare molta ...

MotoGP, Gran Premio d'Italia: Bagnaia senza avversari, fuori i Marquez Virgilio Sport

Pecco Bagnaia ha vinto la sprint race del gran premio d'Italia della classe MotoGp al Mugello. Dietro al pilota Ducati si è piazzato il compagno di marca del team satellite VR46 e ...Scarperia, 11 giu. – (Adnkronos) – Un weekend da incorniciare, perfetto fin da venerdì, se si eccettua il primo turno che l’aveva visto fuori dalla top ten, ma da lì in poi Francesco ‘Pecco’ Bagnaia h ...