MotoGP GP Italia Mugello 2023 | Marini | “Felicissimo per il quarto posto”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) “Sonoper il, totalmente inaspettato”. Questa tutta la soddisfazione di Luca, pilota della Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, dopo ilnel GP d’al. “Quando Zarco mi ha passato ho fatto di tutto ma non riuscivo a tenere stretta la manopola per i soliti problemi alla mano – ha aggiunto -. A fine gara ho fatto subito ghiaccio. Negli ultimi giri ho dovuto rallentare, mi dispiace tanto perché il podio sarebbe stato un sogno. Ringrazio i tifosi, spettacolari, per essere venuti qua”. SportFace.