MotoGp GP Italia | Bezzecchi | “Mi aspettavo di fare di più | non mi è riuscito nulla”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) Delusione sul volto di Marconel Gp d’al Mugello. Il pilota della Ducati ha chiuso ottavo non disputando quello che evidentemente aveva in mente di. Nel post gara sono arrivate le sue parole in cui ha fatto trapelare molta delusione. Le parole dia Sky Sport: “Alla terza curva ho capito che avrei fatto fatica. Midiun po’ di più invece non riuscivo aniente; certo qualcosa abbiamo portato a casa, ma è poco. Eppure abbiamo controllato le pressioni ed erano a posto, la temperatura non era fuori dal normale. Tutto ciò mi è parso strano. Avevo problemi sul davanti che non mi dava fiducia, perciò abbiamo preso un sacco di rischi e non ho fatto un sorpasso. Mi dispiace perché avevamo fatto un bel lavoro“. SportFace.