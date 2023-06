MotoGP GP Italia 2023 | Marquez | “Dobbiamo rischiare troppo per avere un buon rendimento”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) Ai microfoni di Sky, Marcsi è così espresso dopo la fine del GP d’al Mugello. “La mia uscita? Errore mio perchè sono andato lungo. Questo succede quando corri con quello che hai. Guidoal limite. Vincere in Germania? Si può ma non risolveremmo nulla. Venerdì è successo a Mir, ieri a Rins oggi a me. La verità è che rischiamoper stare ad un livello ottimo, per non finire al 10-15° posto. Ci sono tante cose che non vanno quando mi vanno via sul rettilineo, non in curva. Già in partenza mi hanno sorpassato in quattro….. Speriamo in un cambiamento di rotta da oggi fino alla fine della stagione”, ha concluso. SportFace.