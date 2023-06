MotoGP GP Italia 2023 | Bagnaia | “Non mi aspettavo una gara così | sono felicissimo”

(Di domenica 11 giugno 2023) Francesco, dopo il trionfo nel GP d’sul circuito del Mugello, ha rilasciato a caldo le seguenti dichiarazioni: “davvero, un weekend perfetto: non miunamolto contento per il lavoro fatto dalla Ducati, davvero ottimo. Ora però godiamoci questo momento poi penseremo alla prossimain Germania della prossima settimana”. SportFace.

SCARPERIA - Pecco Bagnaia si mangia il Mugello in un boccone e si prepara a digerire il secondo titolo Mondiale consecutivo con la Ducati padrona assoluta della. Pole, Sprint, GP d': il bomber torinese della due ruote si prende tutto e in due giorni ricaccia indietro l'amico Marco Bezzecchi , ora staccato di 21 punti in classifica al temine di ...Una dimostrazione di forza e di sicurezza da campione del mondo della: Pecco Bagnaia al Mugello è semplicemente imprendibile . Il pilota Ducati vince dominando il Gran premio d'e si conferma sempre più leader del Mondiale . L'unico che prova a tenergli ...Dominato il Gran Premio d'dalla prima all'ultima curva Francesco 'Pecco' Bagnaia domina il Gran Premio d'dalla prima all'ultima curva e concede un bis da sogno al Mugello dopo il successo nella Sprint del sabato (e il successo del 2022). Il portacolori della Ducati allunga nel Mondiale a +21 su ...

LIVE Mugello: MotoGP, trionfa Bagnaia! Battuti Martin e Zarco. Marini 4° La Gazzetta dello Sport

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) - Pecco Bagnaia (Ducati) ha vinto il GP d'Italia in MotoGP disputato al Mugello. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben quattro moto ...Pecco Bagnaia scatenato in pista al Mugello dopo aver dominato il Gran Premio d'Italia di MotoGp. Il centauro della Ducati dopo il traguardo ha inscenato una gag alla Valentino Rossi: si è fermato con ...