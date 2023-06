MotoGP GP Italia | 135 670 spettatori nel weekend al Mugello

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono stati ben 135.670 glinell’interodel Gran Premio d’al. Il venerdì delle prove libere è stato seguito da 18.403 appassionati, nella giornata di sabato sono saliti a 39.346, mentre per assistere alle gare della domenica sono accorsi in 77.921. SportFace.

Gara in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport, su NOW, in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport Bagnaia partirà davanti a tutti , dopo aver firmato il record della pista ...GP MUGELLO, LA GARA DELLAIN LIVE STREAMINGCosì a Sky il ministro dello Sport Andrea Abodi, poco prima del via della gara dellasul circuito del Mugello, dove si corre il GP d'del mondiale. Il ministro ha apprezzato i tanti "...

Il pilota del Team LCR aveva riportato una brutta caduta nella sprint race di ieri. L'intervento è perfettamente riuscito ...Così a Sky il ministro dello Sport Andrea Abodi, poco prima del via della gara della MotoGP sul circuito del Mugello, dove si corre il GP d'Italia del mondiale. Il ministro ha apprezzato i tanti ...