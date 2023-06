MotoGP | GP Germania Sachsenring 2023 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per il settimo appuntamento del Mondialedi Moto GP, inda venerdì 16 a domenica 18 giugno al. Giovedì 15 giugno avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 16 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 10:45 e la seconda alle ore 15. Sabato 17 giugno, alle ore 10:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 10:50 si svolgeranno le qualifiche. Nel pomeriggio si torna in pista per la Sprint alle 15. Domenica 18 warm-up alle ore 9:45 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio della disarà trasmesso sui canali di ...

Prossimo appuntamento indal 16 al 18 giugno, da seguire tutto in diretta su Sky Sporte in streaming su Now.... non riesce a nascondere tutta la sua delusione per aver disputato la gara didel gran ...capire cosa è andato storto ed essere pronti a rifarci subito domenica prossima al Sachsenring () ...Ai microfoni di Sky Sport, Bastianini ha poi parlato della prossima gara in: "Non sono al 100%, non conosco ancora bene il team e la moto nuova, c'è un pacchetto che fa sì che non ...

Veder soffrire Fabio Quartararo con la sua Yamaha ha smesso di essere una novità, purtroppo. Il pilota francese ha riconosciuto prima della pausa primaverile di star vivendo il suo peggior momento con ..."Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma c'era qualcosa di strano, già alla terza curva ho capito che avrei faticato un sacco per tutta la gara perché mi sono reso conto che non stavo in piedi" ...