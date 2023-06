MotoGP | Francesco Bagnaia favorito per il GP d’Italia ‘Pecco’ guida un’armata Ducati strabordante al Mugello

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Questo pomeriggio, al, prenderà il via il Gran Premiodi. La “gara lunga” o “gara vera”, che dir si voglia, la quale farà seguito alla Sprint di ieri. Tanto per cominciare, va sottolineato come il meteo dovrebbe fornire condizioni ambientali differenti. La fastidiosa acquerugiola che ha condizionato la competizione del sabato ha scarse possibilità di ripresentarsi, garantendo un Gran Premio totalmente asciutto. In ogni caso, i valori sono chiari. Tanto per cominciare,fa paura. Oggi c’è la concreta possibilità di realizzare qualcosa di epocale, perché le Desmosedici potrebbero saturare le posizioni di vertice più di quanto non abbiano mai fatto in vent’anni di militanza nel Motomondiale. Ci sono ben 6 candidati al successo con credenziali più o meno forti. Fra di essi, però, il ...